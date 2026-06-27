Је ли политика уплела прсте у избор судија Уставног суда БиХ из Федерације?

Аутор:Бранка Дакић
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Катица Артуковић и Џенета Омердић за сада имају највеће шансе да замијене Мирсада Ћемана и Валерију Галић у Уставном суду БиХ. Оне су, према оцјени Радне групе за спровођење процедуре избора судија Уставног суда Представничког дома Федерације БиХ најбоље рангиране међу 29 кандидата, колико се пријавило на конкурс.
Сада слиједи гласање у Парламенту. Подршку Наше странке тешко да ће добити, јер у овој странци сматрају да је сам процес избора кандидата обиљежен сукобом интереса, јер је Катица Артуковић раније била члан Комисије за избор и именовања судија Уставног суда БиХ.
„Не доводимо у питање стручност кандидата, нити интегритет чланова Комисије, али остаје питање да ли је кандидат који је раније професионално сарађивао са два од пет чланова тијела могао бити перципиран као кандидат у бољем положају у односу на остале чланове конкурса“, рекао је Мирсад Чамџић, посланик Наше странке у Представничком дому ФБиХ.
Што прије треба изабрати двоје судија Уставног суда БиХ, али то никако не треба да буду кандидати који се доводе у везу са било којом политичком опцијом, став је Адмира Чавалића. Коначна одлука је на посланицима Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, пред којима може наћи ранг листа свих пријављених кандидата, а могу и само два прворангирана.
„Моја препорука јесте да дође листа са више кандидата, да не буде само два кандидата – узми или остави. Уколико би дошло више кандидата, онда би парламентарци имали право да изаберу најбоље кандидате. Става сам да није добро да се кандидати вежу за политике субјекте. Ипак је ријеч о Уставном суду“, рекао је Адмир Чавалић, самостални посланик у ПД ПС ФБиХ.
Јесте ријеч о Уставном суду, али је исто тако јавна тајна да се и садашње судије доводе у везу са политичким опцијама, па и сам предсједник Мирсад Ћеман, који је био члан СДА.
„Нисам се ја баш пуно питао када су они постали чланови Уставног суда. Мислим да би требало донијети неки Правилник или допуну закона како би онемогућили људима, који су били активни у странкама да буду у Уставном суду“, рекао је Бакир Изетбеговић, посланик СДА.
Тешко је за очекивати да ће се договор постићи прије избора. А, у октобру и Валерија Галић пуни 70 година, па би се врло лако могло десити да у Уставном суду БиХ сједе два пензионера. Она и Мирсад Ћеман.
„Стање ће се компликовати, иде предизборна кампања. Нисам сигуран да ће се именовати судије из Федерације. Мислим да неће. Судија из Републике Српске нема, тако да ћете ви имати тамо троје страних судија“, рекао је Љубинко Митровић, доктор правних наука.
Уставни суд БиХ свакако већ годинама дјелује у крњем саставу. Судија из Републике Српске тамо нема већ годинама. Због тога није могуће да засједа Велико вијеће, па је у овој правосудној институцији близу 14.000 неријешених предмета.
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