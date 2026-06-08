Разочаравајућа прогноза: Од сутра киша и пљускови са грмљавином

Аутор:АТВ
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У Републици Српској ће, након сунчаног понедјељка, до краја седмице доћи до временског преокрета.
У наредним данима се може очекивати киша. Метеоролози најављују пљускове са грмљавином.
Након ведрог и свјежег јутра, током дана ће бити претежно сунчано и топло уз малу до умјерену облачност.
"Поподне на југозападу, југу и истоку развој облака који ће само понегдје донијети краткотрајну и слабу кишу. Вјетар слаб и промјенљив, увече понегдје умјерен источни. Минимална температура ваздуха од девет до 16, на југу до 20 степени. Максимална температура ваздуха од 27 до 32, у вишим предјелима од 21 степен", навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.
Топло вријеме уз сунчане периоде и постепено наоблачење од запада очекује се у уторак.
"Биће углавном суво, а врло слаба киша је могућа само понегдје на истоку и западу поподне и увече. Минимална температура ваздуха од 10 до 17, на југу око 20 степени", истичу метеоролози.
Друштво
Данас топло, али ипак припремите кишобране
Максимална температура ваздуха биће од 27 до 32, у вишим предјелима од 22 степена.
У сриједу се очекује промјенљиво облачно уз сунчане периоде и топло вријеме.
"Поподне повремени пљускови са грмљавином на сјеверу и истоку. У наредној ноћи киша ће почети на сјеверозападу и до јутра ће се ширити ка истоку. Минимална температура ваздуха од 11 до 18, на југу око 20 степени", додају они.
Према њиховој прогнози, максимална температура ваздуха од 26 на западу до 33 на истоку, у вишим предјелима од 22 степена.
Облачно и свјежије вријеме са кишом и пљусковима са грмљавином најављено је за четвртак.
"На југу и југоистоку углавном суво и топлије, а киша ће ове предјеле захватити тек увече. Минимална температура ваздуха од 12 до 18, на југу до 22. Максимална температура ваздуха од 16 до 25, на југу и југоистоку до 30 степени", наводе из РХМЗ.
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