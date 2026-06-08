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Српска богатија за три д‌јевојчице и четири д‌јечака

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:20

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је седам беба, три д‌јевојчице и четири д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци су рођене двије бебе, а у Добоју, Зворнику, Приједору, Невесињу и Источном Сарајеву по једна.

У бањалучком породилишту рођена су два д‌јечака, у Добоју, Зворнику и Невесињу по једна д‌јевојчица, а у Приједору и Источном Сарајеву по д‌јечак.

Облаци, киша, снијег-10012025

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У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Бијељини, Требињу и Градишци.

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Подијели:

Тагови :

беба

породилиште

Породилишта

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