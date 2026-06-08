Аутор:АТВ
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је седам беба, три дјевојчице и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци су рођене двије бебе, а у Добоју, Зворнику, Приједору, Невесињу и Источном Сарајеву по једна.
У бањалучком породилишту рођена су два дјечака, у Добоју, Зворнику и Невесињу по једна дјевојчица, а у Приједору и Источном Сарајеву по дјечак.
Друштво
Данас топло, али ипак припремите кишобране
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Фочи, Бијељини, Требињу и Градишци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму