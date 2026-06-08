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Новчанице од 50 и 100 марака више неће изгледати овако

Аутор:

АТВ
08.06.2026 08:46

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Новчанице од 50 и 100 марака више неће изгледати овако
Фото: АТВ

Централна банка Босне и Херцеговине припрема нови дизајн конвертибилне марке, а промјене ће обухватити све новчанице у апоенима од 10, 20, 50, 100 и 200 КМ.

Управни одбор Централне банке БиХ већ је донио одлуку о основним обиљежјима и дизајну нових новчаница, док је расписан и поступак њихове израде. За овај пројекат планирано је издвајање чак 21,5 милиона КМ.

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Највише пажње јавности привукле су промјене боја које ће значајно измијенити изглед новчаница на које су грађани навикли. Тако ће новчаница од 50 КМ, препознатљива по црвеној боји, убудуће бити комбинација наранџасте и плаве боје.

Новчаница од 100 КМ добиће смеђе и љубичасте нијансе, док ће апоен од 200 КМ бити израђен у комбинацији плаве и жуте боје. Када је ријеч о новчаници од 20 КМ, она ће бити у тоновима сивосмеђе и зелене боје.

Према информацијама до којих је дошао "Фокус", нове новчанице јавности би требале бити представљене током 2027. године, док се њихово пуштање у оптицај очекује 2028. године.

Из Централне банке наглашавају да фотографије и прикази нових новчаница који се посљедњих дана дијеле на друштвеним мрежама нису аутентични. Ријеч је о илустрацијама насталим уз помоћ умјетне интелигенције и не представљају стварни изглед будућих новчаница.

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Промјене дизајна дио су редовних активности унапређења заштитних елемената и модернизације новчаница, а коначан изглед нових конвертибилних марака биће познат након завршетка свих процедура и званичног представљања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

новац

нове новчанице

конвертибилна марка

Централна банка БиХ

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