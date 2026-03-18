Инцидент на скијалишту: Кабина пала са жичаре, у току акција спасавања

СРНА

18.03.2026

13:08

Фото: Pexels/Renan Bomtempo

У току је акција спасавања у швајцарском скијалишту након што су медији извијестили да се кабина жичаре откачила и пала низ сњежну планинску падину током јаког вјетра, мада није јасно да ли је унутра било људи.

Портпарол службе за спасавање из ваздуха рекао је да је један хеликоптер укључен у операцију, али није објавио друге детаље.

Швајцарски лист "20 минутен" пренио је да је повријеђена најмање једна особа.

Инцидент се догодио у скијалишту Енгелберг, у централном дијелу Швајцарске.

