Logo
Large banner

Руси развили систем за аутоматско откривање метастаза рака

Извор:

Танјуг

18.03.2026

13:05

Коментари:

0
Доктор
Фото: Pixabay/jarmoluk

Руски научници развили су систем вјештачке интелигенције за аутоматско откривање метастаза колоректалног рака у лимфним чворовима, саопштено је данас из прес службе Универзитета Сеченов.

"Научници Сеченовског универзитета, заједно са руском ИТ компанијом Медикал неуронетс и стручњацима Московске градске онколошке болнице број 62, развили су систем вјештачке интелигенције за аутоматско откривање метастаза колоректалног рака у лимфним чворовима", наводи се у саопштењу, преносе РИА Новости.

Како је објашњено, нови систем функционише у двије фазе, најприје алгоритам анализира цијели дигитални препарат и означава сумњива подручја, а затим слиједи детаљнија анализа, током које програм прецизно одређује границе туморских ћелија, прекривајући их полупровидном маском.

Telefon-011025

Такав приступ омогућава љекарима да се брже снађу и усмере пажњу на потенцијално значајне зоне.

"Ова технологија не замјењује љекара, већ служи као алат за подршку у доношењу одлука. У перспективи, оваква рјешења могу бити интегрисана у дигитална радна мјеста патоморфолога, чиме би се смањио ризик од пропуштања ситних жаришта и унаприједила стандардизација онколошке дијагностике", закључили су представници Универзитета.

Подијели:

Тагови :

rak

naučnici

Русија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

14

05

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

13

56

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

13

52

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

13

48

Жестоким односом пред камерама пробудили све укућане Елите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner