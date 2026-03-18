Руси развили систем за аутоматско откривање метастаза рака

Извор:
Танјуг
18.03.2026
13:05
Руски научници развили су систем вјештачке интелигенције за аутоматско откривање метастаза колоректалног рака у лимфним чворовима, саопштено је данас из прес службе Универзитета Сеченов.
"Научници Сеченовског универзитета, заједно са руском ИТ компанијом Медикал неуронетс и стручњацима Московске градске онколошке болнице број 62, развили су систем вјештачке интелигенције за аутоматско откривање метастаза колоректалног рака у лимфним чворовима", наводи се у саопштењу, преносе РИА Новости.
Како је објашњено, нови систем функционише у двије фазе, најприје алгоритам анализира цијели дигитални препарат и означава сумњива подручја, а затим слиједи детаљнија анализа, током које програм прецизно одређује границе туморских ћелија, прекривајући их полупровидном маском.
Такав приступ омогућава љекарима да се брже снађу и усмере пажњу на потенцијално значајне зоне.
"Ова технологија не замјењује љекара, већ служи као алат за подршку у доношењу одлука. У перспективи, оваква рјешења могу бити интегрисана у дигитална радна мјеста патоморфолога, чиме би се смањио ризик од пропуштања ситних жаришта и унаприједила стандардизација онколошке дијагностике", закључили су представници Универзитета.
