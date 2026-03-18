Logo
Large banner

Емирати пресрели 13 ракета и 27 дронова

Извор:

СРНА

18.03.2026

12:41

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP

Уједињени Арапски Емирати /УАЕ/ су током дана пресрели 13 балистичких ракета и 27 дронова које је испалио Иран, саопштило је Министарство одбране Емирата.

Од почетка рата 28. фебруара, УАЕ су пресрели 327 балистичких ракета, 15 крстарећих ракета и 1.699 дронова, према подацима Министарства одбране ове заливске државе.

Hitna pomoć

Два војника УАЕ погинула су у рату, као и шест цивила, а још 158 је рањено, наводи се у званичним подацима које преносе израелски медији.

Подијели:

Тагови :

UAE

balističke rakete

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

14

05

14

05

13

56

13

52

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner