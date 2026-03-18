Он је могућа замјена за убијеног Лариџанија - још је окрутнији

Аутор:АТВ
18.03.2026
13:41
Коментари:0
Највиши ирански званичник за националну безбједност Али Лариџани ликвидиран је, а аналитичари тврде да би могао да га замијени Саид Џалили.
Многи аналитичари сматрали су Лариџанија најважнијим доносиоцем одлука у земљи, вјештим преговарачем који би могао да ради са различитим таборима унутар режима и на међународном нивоу.
По закону, ирански предсједник Масуд Пезешкијан биће тај који ће именовати сљедећег савјетника за националну безбједност, а спекулише се да би утицајна личност режима Саид Џалили могао да преузме ту улогу.
Аналитичари кажу да постоји велика предност да тај посао припадне једном од представника врховног вође у Савјету за националну безбедност.
Лариџанијева смрт оставља Џалилија као вјероватну опцију – он је раније био савјетник за националну безбједност, био је главни преговарач за нуклеарна питања и тренутни је члан Савјета за расуђивање сврсисходности.
"Џалили је тврдокорни присталица, вођа најгласнијег антизападног и екстремистичког дијела режима“, рекао је ирански аналитичар и аутор Араш Азизи, који је такође предавач и историчар на Универзитету Јејл.
"Његов долазак на ову позицију би истакао оштар помак ка тврдокорним присталицама, јер се Лариџани сматрао много више центристичком и прагматичном фигуром", додао је.
Међутим, Џалили је можда мање вјешт у раду унутар различитих дијелова система него што је био Лариџани.
"Његова крутост и екстремизам могли би постати рањивост за режим и смањити његову способност да маневрише у тешкој ситуацији у којој се налази“, рекао је Азизи.
Елитна Револуционарна гарда "данас држи велики дио стварне моћи у Ирану“ и стога би могла жељети некога са "више војног искуства који би могао бити погоднији за тренутни тренутак“, додао је Азизи, преноси "ЦНН".
Ко год буде изабран за Лариџанијеву замјену, имаће главну улогу у евентуалним преговорима о окончању рата.
"Пошто је Савјет за националну безбједност сада главни центар моћи у Ирану, ко ће замијенити Лариџанија у савјету обликоваће равнотежу снага режима и утицати на његов став према САД и Израелу у свим потенцијалним преговорима“, рекао је Азизи.
Након Лариџанијеве смрти, Џалили је објавио поруку у којој је рекао: "Ове акције неће спасити слабог непријатеља из мочваре у којој је заробљен; напротив, убрзаће ток његовог пораза и понижења“, објавила је државна новинска агенција Тасним.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
12
14
05
14
05
13
56
13
52
Тренутно на програму