Нова наредба о провођењу истраге у предмету ''Доња Јабланица''

Извор:
СРНА
18.03.2026
14:19
Посебно одјељење за сузбијање курупције, организованог и међукантоналног криминала Федералног тужилаштва /ПОСКОК/ донијело је нову наредбу о провођењу истраге у предмету "Доња Јабланица".
Надлежни тужилац Посебног одјељења интензивно ће наставити предузимање потребних истражних радњи с циљем потпуног и објективног утврђивања свих релевантних чињеница и околности, саопштено је из ПОСКОК-а.
ПОСКОК је недавно преузео овај предмет од кантоналног тужилаштва што ће им, како су навели, бити апсолутни приоритет, јавили су федерални медији.
У Доњој Јабланици је погинуло 19 људи усљед поплава у октобру 2024. године када се на ово насеље сручило камење са оближњег каменолома. Због тога се испитује одговорност за њихову смрт.
