Савјет министара адреса за рјешавање проблема возача у Шенген зони

Аутор:Бранка Дакић
17.03.2026
Времена је све мање, а простора за стрпљење одавно нема. Превозници траже хитно рјешавање проблема боравка у Шенген зони.
До сада је је 875 возача враћено са границе са Хрватском и никада не знају хоће ли прећи границу или ће бити враћени.
„Маса превозника у БиХ је данас отказала своје утоваре. Маса превозника данас је отишла на границу и нико не зна ко ће прећи, ко ће превести робу. Имамо огроман проблем са враћањем робе, имамо робу која је ишла у БиХ на дораду и враћа се у ЕУ. Та роба се не може вратити у БиХ ни по ком основу. То нико не разумије“, рекао је Зијад Шарић, Конзорцијум „Логистика“.
Због свега трпи и привреда. Губици се мјере у милионима, а ово је након рата највећи изазов за БиХ економију, упозоравају из привредних комора Српске и Федерације БиХ.
„Пријети да се потпуно угаси једна дјелатност, то је превозничка дјелатност. С друге стране, уколико угасимо превозничку дјелатност, имаћемо велике проблеме по нашу економију. Доћи ће до поскупљења логистичких трошкова и мислим да наша економија губи своју конкурентност“, рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
„Мислимо да ће привреда БиХ запасти у једну тешку ситуацију и да привредни субјекти који су се годинама борили да постигну неки завидан ниво у глобалним ланцима снабдијевања, да ће испасти из тих глобалних ланаца, а врло тешко се у њих враћати“, рекао је Мирсад Јашарспахић, предсједник Привредне коморе ФБиХ.
Осим што су од Савјета министара затражили хитно обраћање Влади Хрватске, из Радне групе поручују да ће се и они обрадтити надлежним институцијама у тој земљи тражити толерантнију примјену режима преласка границе за професионалне возаче.
„Такође, Министарство вањских послова ће хитно упутити сажетак овог проблема свим амбасадама чланицама ЕУ које раде у БиХ. Тражићемо и од Вијећа министара да прошири ову радну групу“, рекао је Един Форто, министар комуникација и транспорта у Савјету министара БиХ.
Подсјећамо да возачи из БиХ у Шенген зони могу боравити до 90 дана у сваких 180 дана. За 23. Март најавили су блокаду су блокаду свих граничних прелаза због лошег третмана Европске уније.
