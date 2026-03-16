Усвојен закон о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма

16.03.2026
18:58
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас Приједлог закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење и упутио га Дому народа на разматрање по хитној процедури.
Савјет министара утврдио је наведени закон којим се отклања кључни системски недостатак из извјештаја Комитета експерата за евалуацију мјера против прања новца и финансирања тероризма /МОНИВАЛ/, који је у децембру 2024. године оцијенио да БиХ нема функционалан и потпун систем за спровођење међународних финансијских санкција.
Системским уређењем забране привременог располагања имовином с циљем спречавања, односно финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, ствара се шири правни основ за спречавање прања новца и финансирања тероризма у БиХ, образложено је из Савјета министара.
По хитном поступку посланици су усвојили и Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ, којим се Савјету министара омогућава да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу акциза на нафтне деривате.
Приједлог закона, према којем се одлука о привременом укидању или смањењу акциза на нафтне деривате може донијети на период од максимално шест мјесеци у току једне године, упућен је Дому народа са захтјевом за разматрање по хитној процедури и захтјевом за хитно сазивање сједнице.
Подршку посланика добио је и Приједлог закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, којим се предлаже посебан додатак на плате за запослене на одређеним радним мјестима у Агенцији за форензику и канцеларији Интерпола БиХ због сложености њихових задатака.
Представнички дом одредио је нови рок за достављање извјештаја Уставноправне комисије поводом Приједлога закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ који су предложили опозициони посланици из Републике Српске.
Посланици су се изјаснили о више извјештаја, те давањем сагласности за ратификацију три међународна споразума завршили данашњу сједницу.
Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара најавио је сљедећу сједницу дома за крај априла.
