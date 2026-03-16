Новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима, инцидент и на конференцији за медије

Аутор:АТВ
16.03.2026
19:44
Коментари:0
Новинар Хајат телевизије из ФБиХ назвао је посланике СНСД-а у Представничком дому ПСБиХ четницима, а расправу је наставио и током конференције за медије Сање Вулић и Милорада Којића, јавља новинар АТВ-а Бранка Дакић.
"У просторији гдје новинари прате сједницу, новинар Хајат телевизије током дискусије посланика СНСД-а прокоментарисао 'прави сте четници'. Након тога је услиједила конференција Милорада Којића и Сање Вулић током које су новинари питали посланике да прокоментаришу изјаву новинара Хајата, што су они назвали скандалозним и непримјереним. Поручили су да је то још један од доказа да Срби нису добродошли у Сарајево. То је још више наљутило новинара Хајата који је почео да добацује током конференције, након чега је Сања Вулић позвала обезбјеђење. Оно није одмах реаговало, дошли су тек када су чули буку. Сања Вулић и Милорад Којић кренули су ка сали, а за њима је кренуо и колега новинар који је поново почео да добацује и да се расправља с њима. Оно што сам успјела да чујем јесте да му је Милорад Којић између осталог рекао да су у Сарајеву забиљежени бројни напади на Србе, на шта је он прокоментарисао 'Нека су'. Из СНСД-а су нам рекли да ће о свему обавијестити и надлежне органе и да ће тражити реакцију", каже новинар АТВ-а Бранка Дакић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму