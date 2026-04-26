Најмање девет особа рањено у пуцњави у близини Универзитета

26.04.2026 18:57

Најмање девет људи је рањено у пуцњави у близини Универзитета Индијане у Блумингтону у САД, објавио је "Њујорк пост".

Према писању новина, инцидент се догодио око поноћи по локалном времену на авенији Кирквук, гдје су се хиљаде људи окупиле након годишње бициклистичке трке "Литл 500".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Нападач пун мржње са антихришћанским ставовима, организоваћемо поново догађај

Полиција је стигла на мјесто догађаја и пронашла више рањених особа недалеко од Универзитета.

Деветоро људи је превезено у болницу.

Полиција ФБиХ

Хроника

Због тешке несреће обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ: Увиђај у току

Позивајући се на очевице, лист наводи да је прије пуцњаве избила туча између двије жене, а једна од жена је отворила ватру.

(СРНА)

Прочитајте више

Ераковић слави гол са саиграчима у 179. вечитом дербију против Партизана

Фудбал

Дерби Звезда Партизан: Погледајте гол Ераковића

1 ч

0
Керолин Ливит

Свијет

Ливит: Нападач је желио да убије предсједника Трампа

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп разговарао са Путином и Зеленским

1 ч

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Друштво

Хеклач Виктор послао поруку свештенику који га је напао

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући након пуњаве на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Нападач пун мржње са антихришћанским ставовима, организоваћемо поново догађај

1 ч

0
Керолин Ливит

Свијет

Ливит: Нападач је желио да убије предсједника Трампа

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп разговарао са Путином и Зеленским

1 ч

0
Форензички истражиоци испитују мјесто експлозије аутомобила-бомбе испред полицијске станице у јужном Белфасту.

Свијет

Разнесен аутомобил испред полицијске станице у Ирској

2 ч

0

  • Најновије

20

20

Дигитализација- колико млади данас читају?

20

14

Наставља се сага о требињској Гимназији

20

12

Црвена звезда - Партизан: Погледајте голове вриједне титуле

19

58

Црвена звезда - Партизан: Нова побједа и титула на Маракани

19

44

Дефицит професора математике и физике у Српској

