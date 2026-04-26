Најмање девет особа рањено у пуцњави у близини Универзитета

Најмање девет људи је рањено у пуцњави у близини Универзитета Индијане у Блумингтону у САД, објавио је "Њујорк пост".
Према писању новина, инцидент се догодио око поноћи по локалном времену на авенији Кирквук, гдје су се хиљаде људи окупиле након годишње бициклистичке трке "Литл 500".
Полиција је стигла на мјесто догађаја и пронашла више рањених особа недалеко од Универзитета.
Деветоро људи је превезено у болницу.
Позивајући се на очевице, лист наводи да је прије пуцњаве избила туча између двије жене, а једна од жена је отворила ватру.
(СРНА)
