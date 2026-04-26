Трамп разговарао са Путином и Зеленским

АТВ
26.04.2026 18:32

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jen Golbeck

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је имао добре разговоре са руским предсједником Владимиром Путином и украјинским предсједником Владимиром Зеленским у настојању да ријеши сукоб у Украјини.

- Радимо и са Русијом и Украјином и надамо се да ћемо постићи рјешење - рекао је Трамп у интервјуу за Фокс њуз.

Не наводећи када је разговарао са Путином и Зеленским, Трамп је рекао да САД настављају са покушајима постизања споразума о сукобу у Украјини.

(СРНА)

