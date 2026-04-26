Предсједник потписао закон: За убиство жене доживотна казна затвора

Румунски предсједник Никушор Дан потписао је закон усмјерен на борбу против убистава жена, којим се први пут уводи тај концепт у национално законодавство и предвиђа казна доживотног затвора.
Према новом закону, убиство жене мотивисано мржњом заснованом на полу или почињено у контексту породичног насиља, сада се кажњава са 15 до 25 година затвора или доживотном робијом.
"Насиље над женама је предуго било или игнорисано или недовољно ефикасно рјешавано. Овај закон претвара посвећеност румунске државе осигуравању безбједности жена и дјеце у конкретан механизам", наводи се у саопштењу предсједника.
Раније су такви злочини у румунском праву класификовани као тешко убиство, али је тај термин сада добио правну дефиницију као облик насиља заснованог на полу.
Аутори иницијативе навели су пораст породичног криминала као потребу за строжим мјерама.
Према статистици, за првих осам мјесеци 2025. године догодила су се 33 убиства која су починили чланови породице, а жене су чиниле 69 одсто жртава.
У просјеку у Румунији сваког мјесеца три жене умру од руке члана породице.
Приједлог закона је поднесен парламенту у октобру 2025. године и добио је невиђену подршку јер га је потписало више од 270 посланика из свих политичких странака.
Присталице истичу да закон пружа органима за спровођење закона алате за интервенцију прије него што породично насиље доведе до трагедије.
(СРНА)
