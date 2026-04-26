Уклети хотел: На истом мјесту мета био још један предсједник САД

Након пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон, гдје је Доналд Трамп организовао вечеру, пажња јавности поново је усмјерена на један од најпознатијих напада на америчког предсједника, који се десио на истој локацији.
Наиме, 30. марта 1981. године тадашњи амерички предсједник Роналд Реган тешко је рањен у атентату испред овог хотела у Вашингтону. Нападач Џон Хинкли Млађи отворио је ватру док је Реган излазио с догађаја и кретао се према предсједничкој лимузини.
Метак испаљен из револвера одбио се од возила и погодио Регана у предјелу испод лијевог пазуха, при чему му је сломљено ребро, пробијено плућно крило и изазвано озбиљно унутрашње крварење. Хитно је оперисан, а из болнице је отпуштен 11. априла исте године.
Нападач је, према каснијим налазима, био опсједнут глумицом Џоди Фостер, а атентат је покушао извршити како би јој скренуо пажњу, након што ју је гледао у филму "Таксиста“.
У нападу су рањене још три особе: портпарол Бијеле куће Џејмс Брејди, агент Тајне службе Тим Мекарти и полицајац Томас Делаханти. Сви су преживјели, али је Брејди задобио тешка оштећења мозга и остао трајно инвалид. Преминуо је 2014. године од посљедица рањавања.
Иако је Реган био тешко повријеђен, тада није формално активиран 25. амандман, који регулише преузимање предсједничких овлаштења у случају неспособности. У међувремену је државни секретар Александер Хејг изјавио да је он “задужен” док се потпредсједник Џорџ Буш не врати у Вашингтон.
Годину касније, 21. јуна 1982, Хинкли је проглашен невиним због неурачунљивости и смјештен у психијатријску установу, гдје је провео више од три деценије.
Федерални тужиоци су 2015. одлучили да га неће теретити за Брејдијеву смрт, иако је она званично окарактерисана као убиство, а Хинкли је коначно пуштен на слободу 2016. године, пише Клиx.
