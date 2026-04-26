Мелина за куму изабрала жену коју су опљачкали за милионе, па промијенила одлуку

26.04.2026 16:31

Мелина за куму изабрала жену коју су опљачкали за милионе, па промијенила одлуку
Фото: Printscreen/Youtube/K1

Модна дизајнерка Мелина Галић, некада Џиновић, након развода од фолк пјевача Хариса Џиновића, удала се за богатог Енглеза на Азурној обали.

Недуго послије вјеридбе са моћним бизнисменом, у јавности се појавила информација да би јој кума могла бити имућна Тамара Еклстон, кћерка њене куме са вјенчања са Харисом, Славица Еклстон.

Тамара Еклстон је насљедница некадашњег власника Формуле 1 Бернија Еклстона и Славице Еклстон, поријеклом Српкиње.

Мета лопова

Тамара је постала мета лопова у децембру 2019. године када су провалници опљачкали њен луксузни дом у Лондону, о чему се нашироко причало. Након пљачке, говорила је о људима који су јој однијели дијаманте, накит и ствари вриједне милионе фунти.

Тамара је тада нудила награду од 6 милиона фунти за информације које би могле довести до проналаска драгуља који су били украдени из њеног дома.

"Овај инцидент још увек трауматизује моју породицу и мене. Помисао на те одвратне људе који претражују сваку собу у мом дому, упадају у мој дом, додирују моје ствари и краду неке од највреднијих ствари за мене, значи да никада нећу моћи мирно спустити главу у тој кући с истим осјећајем сигурности који сам некада имала", изјавила је тада Тамара за британске медије.

Удала се за британског милионера, али прије тога потписала уговор

Подсјетимо, Мелина Галић прошлог викенда удала се за милионера Џефрија Пола, а како је "Курир" писао, прије склапања брака, они су направили уговор.

Према информацијама до којих смо дошли, Мелина је са партнером наводно дефинисала јасне финансијске оквире брака. Како се незванично наводи, уговором је предвиђено да током трајања заједнице има право да ужива у његовом богатству и животном стандарду који јој је обезбијеђен, али без права на потраживања у случају евентуалног развода.

Другим ријечима, како тврде извори, све погодности важе искључиво док брак траје, док по његовом окончању не би имала финансијских захтјева према супругу.

За сада нема званичне потврде ових информација, али овакав вид договора није неуобичајен када су у питању бракови у којима је једна страна финансијски знатно моћнија.

