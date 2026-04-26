Преминула млада инфлуенсерка: Њене посљедње ријечи сламају срца

26.04.2026 10:52

Преминула позната инфлуенсерка у 19. години: Изгубила битку са тешком болешћу, њена посљедња објава слама срца

Холандска инфлуенсерка Џејд Копс преминула је након дуготрајне борбе са ријетким обликом рака, свега неколико недјеља након што је потресном поруком дирнула стотине хиљада својих пратилаца. Имала је само 19 година, преноси "Daily Mail".

Џејд је још од своје 14. године отворено дијелила своју борбу са опаком болешћу која захвата мишићно ткиво. Почетком априла, објавила је емотивно писмо на Инстаграму насловљено: "Драги досадни тумору", у којем је признала да осјећа како јој вријеме измиче из руку. "Не желим још да одем. Још желим да будем овдје, да осјећам и будем близу људи које волим. Молим те, успори", написала је тада Џејд.

"У новембру сам још могла да планирам, да радим лијепе ствари и надам се додатном времену. Сада имам осјећај као да ми све то полако измиче из руку. Откуцавајућа бомба је експлодирала. Не желим још да одем. Још желим да будем овдје. Да останем још неко вријеме, да осећам и будем близу људи које волим. Ако већ не одлазиш, него остајеш, драги тумору… молим те успори. Дај ми времена. Још сам срећна и нимало спремна да одем."

Њена породица потврдила је да је Џејд преминула у петак ујутро, окружена најближима. Осим што је била симбол снаге за више од 444 хиљаде пратилаца, иза себе је оставила дубок траг кроз хуманитарни рад. Прикупила је око два милиона евра за истраживање рака код дјеце, а за свој допринос друштву 2024. године добила је и краљевско признање, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

