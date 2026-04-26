Обустава исплата за дио пензионера у Српској

Због откривених злоупотреба од стране неодговорних појединаца који су користили пуномоћи за незаконито примање пензија, Фонд ПИО Републике Српске предузео је одлучне кораке у заштити буџета.
Како би се прекинула даља штета, Фонд је позвао 2.398 пензионера да до краја априла ове године измијене своје пуномоћи у складу са новим инструкцијама.
Око 900 пензионера већ је поступило по инструкцијама, чиме је омогућен несметан наставак исплате.
За 179 корисника, који су навели пребивалиште у Републици Српској али нису евидентирани у бази Агенције ИДДЕЕА, исплата пензије за март је привремено обустављена.
Инструкције за пензионере у иностранству:
Пензионерима који живе у иностранству, а који су доставили потврду о животу, исплата ће се наставити редовно до краја године. Ипак, обавезни су да до тада замијене постојећу пуномоћ према ранијим упутствима.
За кориснике у Републици Српској, ФБиХ, те државама са којима постоји Споразум о размјени података о чињеници смрти (Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска и Сјеверна Македонија), исплата се наставља по постојећој пуномоћи без измјена.
Фонд ће против свих лица која нису пријавила смрт пензионера, а наставила су подизати новац, покренути поступке код надлежних органа ради поврата средстава и законског санкционисања.
