Данас сахрана Мире Додик

Аутор:АТВ
Мира Додик, мајка предсједника Милорада Додика, биће сахрањена данас на породичном гробљу у Мрчевцима код Лакташа.
Сахрана ће бити у 13.00 часова.
Саучешће Додику претходних дана упутили су бројни званичници из региона и свијета, међу којима министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, министар спољних послова Израела Гидеон Сар, амбасадор Народне Републике Кине у БиХ Ли Фан.
Телеграме саучешће упутили су и предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић, потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Иван Стоилковић, генерал-потпуковник америчке војске и предсједник Института Голд за међународну стратегију Мајкл Т. Флин, српски књижевник Матија Бећковић и многи други.
