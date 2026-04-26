Данас сахрана Мире Додик

АТВ
26.04.2026 08:02
Милорад Додик с мајком
Фото: Screenshot / X

Мира Додик, мајка предсједника Милорада Додика, биће сахрањена данас на породичном гробљу у Мрчевцима код Лакташа.

Сахрана ће бити у 13.00 часова.

Саучешће Додику претходних дана упутили су бројни званичници из региона и свијета, међу којима министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, министар спољних послова Израела Гидеон Сар, амбасадор Народне Републике Кине у БиХ Ли Фан.

Телеграме саучешће упутили су и предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић, потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Иван Стоилковић, генерал-потпуковник америчке војске и предсједник Института Голд за међународну стратегију Мајкл Т. Флин, српски књижевник Матија Бећковић и многи други.

