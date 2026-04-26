Пуцњава на вечери Бијеле куће: Доналд и Меланија Трамп евакуисани, погођен агент Тајне службе

26.04.2026 07:47

Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein (STF)

Амерички предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп хитно су евакуисани са вечере Удружења дописника Бијеле куће након што је на безбједносном пункту дошло до пуцњаве, потврдили су званичници.

Инцидент се догодио током догађаја у хотелу Вашингтон Хилтон, којем је присуствовало око 2.600 званица.

Нападач пуцао из сачмарице

Према доступним информацијама, нападач је пуцао из сачмарице на агента Тајне службе, али је брзо савладан и ухапшен.

Предсједник Трамп је касније изјавио да је погођени агент носио панцирни прслук и да није задобио теже повреде.

Надлежни органи наводе да је осумњичени дјеловао сам, те да је код себе имао више врста оружја, укључујући сачмарицу, пиштољ и ножеве.

Сигурносне камере забиљежиле су тренутак када осумњичени пролази кроз зону контроле, након чега су агенти реаговали и извукли оружје.

У тренутку пуцњаве настала је паника међу присутнима, који су се склањали испод столова док су припадници обезбјеђења евакуисали највише званичнике.

Вечера је прекинута и отказана

Због инцидента вечера је прекинута и отказана, а истрага је у току. Федерални агенти су, према ријечима предсједника, извршили претрес куће осумњиченог у Калифорнији.

Овај догађај долази након два ранија покушаја атентата на Трампа током предизборне кампање 2024. године.

Вечера дописника Бијеле куће традиционално се одржава управо у хотелу Вашингтон Хилтон, који је и раније био мјесто безбједносних инцидената, укључујући покушај атентата на предсједника Роналда Регана 1981. године.

