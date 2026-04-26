Пуцњава на вечери Бијеле куће: Доналд и Меланија Трамп евакуисани, погођен агент Тајне службе

Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп хитно су евакуисани са вечере Удружења дописника Бијеле куће након што је на безбједносном пункту дошло до пуцњаве, потврдили су званичници.
Инцидент се догодио током догађаја у хотелу Вашингтон Хилтон, којем је присуствовало око 2.600 званица.
Према доступним информацијама, нападач је пуцао из сачмарице на агента Тајне службе, али је брзо савладан и ухапшен.
Предсједник Трамп је касније изјавио да је погођени агент носио панцирни прслук и да није задобио теже повреде.
Надлежни органи наводе да је осумњичени дјеловао сам, те да је код себе имао више врста оружја, укључујући сачмарицу, пиштољ и ножеве.
🚨 BREAKING UPDATE: President Trump has been SAFELY EVACUATED from the White House Correspondents Dinner, per sources— Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026
Сигурносне камере забиљежиле су тренутак када осумњичени пролази кроз зону контроле, након чега су агенти реаговали и извукли оружје.
President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.— MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026
У тренутку пуцњаве настала је паника међу присутнима, који су се склањали испод столова док су припадници обезбјеђења евакуисали највише званичнике.
Због инцидента вечера је прекинута и отказана, а истрага је у току. Федерални агенти су, према ријечима предсједника, извршили претрес куће осумњиченог у Калифорнији.
Овај догађај долази након два ранија покушаја атентата на Трампа током предизборне кампање 2024. године.
Вечера дописника Бијеле куће традиционално се одржава управо у хотелу Вашингтон Хилтон, који је и раније био мјесто безбједносних инцидената, укључујући покушај атентата на предсједника Роналда Регана 1981. године.
Најновије
09
10
08
58
08
46
08
42
08
39
Тренутно на програму