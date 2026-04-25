Преокрет: Иран нуди нешто што би САД могле прихватити?

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је синоћ да Иран планира да понуди у преговорима "нешто што ће бити у складу са захтјевима Сједињених Америчких Држава".
"Они дају понуду, а ми ћемо да видимо", рекао је Трамп "Ројтерсу" током телефонског интервјуа.
Он је изјавио да ће "Иран дати понуду усмјерену на задовољавање захтјева САД".
Трамп је синоћ рекао и да амерички званичници сада преговарају "са људима који су тренутно на власти" у Ирану, пренио је ББЦ.
Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је у међувремену да је Иран затражио нови састанак уживо са америчком владом, најављујући да ће изасланици америчког председника Џаред Кушнер и Стив Виткоф данас отпутовати у Пакистан.
Ирански државни медији објавили су да министар спољних послова Ирана Абас Арагчи такође путује у Пакистан, али, како је јавила иранска новинска агенција Тасним, демантујући на тај начин писање америчких медија, он неће учествовати у преговорима са америчком делегацијом током своје посјете Исламабаду.
Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи рекао је синоћ да није планиран састанак иранске и америчке делегације у Исламабаду.
