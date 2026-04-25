Минић: Поступање механизма према Ратку Младићу чист злочин

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је данас наду да ће по питању захтјева за пуштање генерала Ратка Младића на привремену слободу преовладати разум како казна не би била злочин.
"Притворска јединица у Хагу има болнички дио који апсолутно не одговара здравственом стању генерала Младића, тако да је ово чисти злочин. Ово се коси са свим могућим моралним нормама", изјавио је Минић новинарима у Обудовцу код Шамца.
Он је подсјетио да је генерал Младић имао неколико можданих удара и да је у стању у којем му је неопходна најозбиљнија медицинска њега.
"Надам се да ће иоле преовладати разум, барем код оних који о томе одлучују, који су медицинске струке, полагали неке заклетве, да казна не буде злочин", нагласио је Минић.
Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић поднијели су захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на слободу ради лијечења у Србији, због изузетно тешког здравственог стања.
Младић је 10. априла имао мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Већ двије пуне године је у затворској болници, посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам одбија да га пусти на привремено лијечење, преноси Срна.
