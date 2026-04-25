Минић: Поступање механизма према Ратку Младићу чист злочин

АТВ
25.04.2026 20:15

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изразио је данас наду да ће по питању захтјева за пуштање генерала Ратка Младића на привремену слободу преовладати разум како казна не би била злочин.

"Притворска јединица у Хагу има болнички дио који апсолутно не одговара здравственом стању генерала Младића, тако да је ово чисти злочин. Ово се коси са свим могућим моралним нормама", изјавио је Минић новинарима у Обудовцу код Шамца.

Он је подсјетио да је генерал Младић имао неколико можданих удара и да је у стању у којем му је неопходна најозбиљнија медицинска њега.

"Надам се да ће иоле преовладати разум, барем код оних који о томе одлучују, који су медицинске струке, полагали неке заклетве, да казна не буде злочин", нагласио је Минић.

Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић поднијели су захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на слободу ради лијечења у Србији, због изузетно тешког здравственог стања.

Младић је 10. априла имао мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Већ двије пуне године је у затворској болници, посљедњих годину и по дана је везан за кревет, а Механизам одбија да га пусти на привремено лијечење, преноси Срна.

