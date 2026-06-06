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"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"

Аутор:

АТВ
06.06.2026 08:00

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"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Санкт Петербург је на мети масовног напада дронова, објавио је данас губернатор Санкт Петербурга Александар Беглов.

- Ујутро 6. јуна, Санкт Петербург је био изложен нападу великих размјера беспилотних војних возила. Системи противваздушне одбране су у функцији - написао је Беглов на платформи Макс, преноси РИА Новости.

Беглов је позвао становнике да остану код куће и избјегавају излазак напоље, додајући да су могући прекиди у мобилном интернету.

Аеродром Пулково је затворен за слијетања и полијетања авиона, наводи РИА.

Гувернер Лењинградске области Александар Дрозденко је објавио да је уништено 86 дронова.

У међувремену, Министарство одбране Русије је саопштило да је током ноћи изнад руских региона, Црног и Азовског мора и Абхазије оборено укупно 376 беспилотних летјелица, преноси Спутњик.

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Тагови :

Санкт Петербург

Русија

Напад дроновима

Украјина

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