"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"

Аутор:АТВ
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Санкт Петербург је на мети масовног напада дронова, објавио је данас губернатор Санкт Петербурга Александар Беглов.
- Ујутро 6. јуна, Санкт Петербург је био изложен нападу великих размјера беспилотних војних возила. Системи противваздушне одбране су у функцији - написао је Беглов на платформи Макс, преноси РИА Новости.
Беглов је позвао становнике да остану код куће и избјегавају излазак напоље, додајући да су могући прекиди у мобилном интернету.
Аеродром Пулково је затворен за слијетања и полијетања авиона, наводи РИА.
Гувернер Лењинградске области Александар Дрозденко је објавио да је уништено 86 дронова.
У међувремену, Министарство одбране Русије је саопштило да је током ноћи изнад руских региона, Црног и Азовског мора и Абхазије оборено укупно 376 беспилотних летјелица, преноси Спутњик.
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