Трамп: Близу рјешење сукоба у Украјини

Аутор:АТВ
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је близу рјешење сукоба у Украјини.
"Мислим да ће се то ријешити. Мислим да се приближавамо", рекао је Трамп новинарима.
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Трамп је додао да је са потпредсједником Сједињених Држава Џејмсом Дејвидом Венсом укључени у напоре за рјешавање сукоба и да САД желе да се сукоб оконча.
(СРНА)
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