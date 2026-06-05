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Трамп: Близу рјешење сукоба у Украјини

Аутор:

АТВ
05.06.2026 20:30

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Предсједник САД-а Доналд Трамп, сједи у центру, гувернер Западне Вирџиније Патрик Мориси, лијево, и министар унутрашњих послова Даг Бургум, десно, слушају док министар енергетике Крис Рајт говори на догађају о угљу, у четвртак, 4. јуна 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је близу рјешење сукоба у Украјини.

"Мислим да ће се то ријешити. Мислим да се приближавамо", рекао је Трамп новинарима.

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Трамп је додао да је са потпредсједником Сједињених Држава Џејмсом Дејвидом Венсом укључени у напоре за рјешавање сукоба и да САД желе да се сукоб оконча.

(СРНА)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Украјина

Русија

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