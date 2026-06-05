У породичној кући пронађено зазидано тијело жене: Ужасно откриће у Аустрији

Аутор:АТВ
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Аустријски медији извјештавају о шокантном открићу у Минхендорфу, граду са око 3.000 становника у Доњој Аустрији, гдје је прошле недјеље пронађено распадајуће тијело жене зазидано у породичној кући.
Након што је ватрогасна бригада разбила улазна врата куће, пси трагачи за лешевима одмах су наслутили мирис. Према писању Кронен Цајтунга, вјерује се да је тијело жене, која би за неколико недјеља прославила 100. рођендан, тамо годинама, можда и деценијом.
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Куриер је сазнао из полицијских извора да су рођаци жене планирали да је изненаде поводом њеног 100. рођендана и да је покренута истрага након што је пријављен њен нестанак.
Кроне извјештава да је, према ријечима свједока, жена држала бројаницу. Један од комшија је рекао да је познаје, али да је "нису дуго видјели". Додао је да је њен син повремено долазио да обави неке кућне послове.
Иако судско-медицинска обдукција још увијек није открила никакве доказе о злочину, истражиоци за убиства из Канцеларије криминалистичке полиције Доње Аустрије позвали су сина жене на разговор.
Вјерује се да је он неко вријеме био у иностранству и да би по повратку могао да расвијетли случај. За сада постоје назнаке о могућој превари са социјалном помоћи, јер су пензије редовно исплаћиване.
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Истрага је у току и наложена је обдукција, потврдила је у сриједу Нина Бусек из Канцеларије јавног тужиоца у Бечу.
Језични налаз подсјећао је на сличан случај у Салцбургу прије неколико дана. Тамо су у трошној гостионици пронађена два распаднута тијела.
(Курир)
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