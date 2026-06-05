Путин открио шта је коначни циљ операције у Украјини

Аутор:АТВ
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Циљ Русије је да ослободи цио Донбас, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је током пленарне сједнице Међународног економског форума у Санкт Петербургу рекао да је Русија имала право да призна и Доњецку Народну Републику и Луганску Народну Републику.
"Да ли смо имали право да их признамо? Имали смо и јесмо. Нисмо дјеловали кршећи Повељу УН", навео је Путин, говорећи о независности и суверенитету двије републике.
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Он је подсјетио да је од 1. априла Луганск у потпуности под контролом Русије, док је мање од 15 одсто Доњецка остало под контролом украјинске војске.
"Сигуран сам да ће ослободити цијели Донбас", нагласио је Путин, преноси "Срна".
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