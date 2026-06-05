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Путин открио шта је коначни циљ операције у Украјини

Аутор:

АТВ
05.06.2026 18:33

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Владимир Путин на форуму у Санкт Петербургу
Фото: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Циљ Русије је да ослободи цио Донбас, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је током пленарне сједнице Међународног економског форума у Санкт Петербургу рекао да је Русија имала право да призна и Доњецку Народну Републику и Луганску Народну Републику.

"Да ли смо имали право да их признамо? Имали смо и јесмо. Нисмо дјеловали кршећи Повељу УН", навео је Путин, говорећи о независности и суверенитету двије републике.

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Он је подсјетио да је од 1. априла Луганск у потпуности под контролом Русије, док је мање од 15 одсто Доњецка остало под контролом украјинске војске.

"Сигуран сам да ће ослободити цијели Донбас", нагласио је Путин, преноси "Срна".

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Тагови :

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Владимир Путин

Донбас

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