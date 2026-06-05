Фон дер Лајен: Приступање Црне Горе ЕУ на дохват руке

Аутор:АТВ
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Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да је приступање Црне Горе Европској унији на дохват руке.
"Брзина спровођења компликованих реформи је импресивна", рекла је фон дер Лајенова на конференцији за новинаре у Тивту након самита ЕУ-Западни Балкан.
Република Српска
Додик: Наш главни циљ у овом тренутку јесте да се ослободимо западног туторства
Циљ Црне Горе је да до 2028. године постане 28. чланица ЕУ.
(СРНА)
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