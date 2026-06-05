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Фон дер Лајен: Приступање Црне Горе ЕУ на дохват руке

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:36

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Фон дер Лајен: Приступање Црне Горе ЕУ на дохват руке
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је да је приступање Црне Горе Европској унији на дохват руке.

"Брзина спровођења компликованих реформи је импресивна", рекла је фон дер Лајенова на конференцији за новинаре у Тивту након самита ЕУ-Западни Балкан.

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Циљ Црне Горе је да до 2028. године постане 28. чланица ЕУ.

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Подгорица

Европска унија

Урсула фон дер Лајен

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