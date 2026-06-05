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Украјинци признали да је њихов дрон експлодирао у Румунији

Аутор:

АТВ
05.06.2026 16:55

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На овој фотографији снимљеној са видеа који је обезбедио OBSERVATOR ANTENA 1, види се експлозија морског дрона у луци Констанца, Румунија, у петак, 5. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/OBSERVATOR ANTENA 1 / AP

Украјинска морнарица је признала да је њихов поморски дрон експлодирао у Румунији док је обављао мисију у оперативној зони Црног мора.

"Један од беспилотних површинских дронова украјинске морнарице изгубио је контролу и завршио код обале Румуније", наводи се у саопштењу Украјинске морнарице објављеном на "Телеграму".

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Префект округа Констанца Адријан Теодор Пикоју рекао је да је поморски дрон који је експлодирао код обале Румуније био дио групе од пет летјелица, те да се потрага за још три наставља.

"Према информацијама украјинске стране, било је пет дронова. Један је експлодирао у луци Констанца, један на украјинској страни, а у току је потрага за још три дрона како би се спријечили даљи проблеми. Тренутно нема опасности", рекао је Пикоју за медијски портал Г4.

Навео је да се за преосталим поморским дроновима трага хеликоптерима, те да су они могли да одлете ка обалама Бугарске или Турске.

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Румунско Министарство одбране саопштило је раније да је поморски дрон експлодирао јутрос око 10.30 часова у цивилној луци Констанца у Румунији, близу сједишта Румунске агенције за безбједност на мору.

(СРНА)

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Тагови :

Украјина

Румунија

Напад дроновима

Лука Констанца Румунија

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