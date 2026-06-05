Додик: Наш главни циљ у овом тренутку јесте да се ослободимо западног туторства

Аутор:АТВ
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Руска Федерација је данас несумњиво носилац једне нове цивилизације, не само политичке, него укупне, културолошке, политичке, технолошке цивилизације која долази и ми смо веома усмјерени на то да наше односе што више продубимо и направимо што ближи однос, поручује лидер СНСД-а Милорад Додик.
У разговору за Спутњик на маргинама Међународног петербуршког форума, Додик изражава задовољство што присуствује таквом скупу, и подсјећа да делегација Српске учествује на овом форуму више од 15 година за редом.
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То је учинило да Република Српска видљивија овдје у пословном и политичком свијету саме Руске Федерације, али и многих земаља које овде долазе и многих компанија које се овде појављују у оквиру овог важног форума, који је сигурно на глобалном нивоу један од најважнијих и који окупља пословни свијет, финансијске институције и све оне који су заинтересовани за пословне активности и развој. Република Српска планира овдје да се у наредних годинама појави као излагач и у том погледу ми предузимамо неке активности.
Створили су се услови да то можемо да урадимо и било би нам велика част да будемо један субјеката која ће путем експонирања својих могућности на форуму још више зближити наше партнере из различитих дијелова Руске Федерације, из других земаља Евроазије. Ми смо заинтересовани за тај читав простор. То је врло важно данас бити овдје у условима када Русија, Руска Федерација и руски народ показује несумњиву способност да издржи неоправдане санкције које је Запад увео, које су имале за циљ да ослабе руске потенцијале, у суштини су срозали саму Европску унију и западне земље. И ја сам ту да подржим напоре Русије да побиједи у Специјалној војној операцији и да те операције и да руски народ забиљежи још једну важну историјску побједу.
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Гдје Српска види своју стабилну будућност а са ким је спремна да води важне дијалоге?
Веома је важно да Српска очува мир у заједници и окружењу. Живимо на веома нестабилном простору Балкана који је креиран стране западних сила тако да се никада не постигне рјешење које осигурава трајни мир. Нажалост, ми смо у великим политичким проблемима и разилажењима са онима с којима су нас стрпали у такозвану Босну и Херцеговину. Ми се боримо за Републику Српску, за њену аутономију, за њен статус и право да самостално одлучује о својим правима, о својој судбини. И у том погледу је видљиво и потребно да се изврши презентација свих наших циљева и да се види да оне кореспондирају са оним што јесу циљеви слободног свијета.
Свјесни смо спутавања, ми се налазимо у срцу Балкана, а Балкан је окружен земљама НАТО, окружен је земљама ЕУ и оне нам с времена на вријеме загорчавају живот уводећи разне рестриктивне мере које онемогућавају праву сарадњу. Приморани смо да водимо с њима дијалог, али знамо да они нису добронамјерни за оно што ми желимо, а то је да будемо равноправна заједница, или равноправна држава у оквиру свих тамо постојећих држава. Ми видимо да је Руска Федерација предводник глобалног процеса који не иде за тим да некога потлачи, да некога зароби или да буде колонија као што то раде западњаци. Наш главни циљ у овом тренутку јесте да се ослободимо западног туторства и колонијалног зависности, прије свега Европске уније.
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Имали сте бројне сусрете са руским званичницима. Какве поруке су вам пренијели, на који начин Русија може да помогне Републици Српској?
Русија у континуитету помаже Републици Српској, прије свега својим постојањем, својим политичким ставовима, својим побједама. Мислим да је ово вријеме великих побједа Русије као државе и народа. Поносан сам на наше састанке, прије свега, предсједником Путином, министрима Лавровом и осталима и желим да то се настави.
Сарајево упорно покушава да буде на страни Запада у наводној осуди Русије и покушају да спроведе обиман ниво санкција које је Запад увео Русији. С друге стране, ми из Републике Српске никада нисмо дали сагласност да се тако нешто деси. Нити смо, рецимо, дозволили да тамо гдје ми можемо утицати да из муслиманско-хрватске Федерације, из њихове фабрике оде оружје и муниција за Украјину, а било је неколико покушаја да се ту уради. Руска Федерација веома је упорна у настојању да се поштује међународно право и путем Савјета безбједности веома јасно износи своју приврженост споразумима без обзира што је вјерујем да и они знају да западњаци крше све споразуме. Прекршили су Дејтонски а криве некога другог - то је стари манир западњачких колонијалиста, узурпатора који увијек криве некога другог за оно што оно лоше учине.
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Ми такође разумијемо да је оно што се десило деведесетих година на простору Балкана била само вјежба Запада да би дошао на граници Русије, и да би путем санкција, интервенција и много чега другог, преузимања власти, територије, суверенитета, преузео и Руску Федерацију. На њихову жалост, они су се преварили у свему томе. Русија остаје стабилна, јака, посвећена свом националном и државном интересу. И ту Република Српска је захвална за подршку на јавном нивоу, што Руска Федерација упорно подржава право Републике Српске, које је добила путем Дејтонског споразума.
Да ли је могуће помирити тежњу БиХ Европској унији и братским односима Српске и српског народа са Русијом?
Веома тешко, јер то није она ЕУ коју Српска партиципира од прије 10-15 година, са јаким лидерима, са јаким вриједностима који су имали. Садашња ЕУ сада врши ремилитаризацију. И ми смо веома забринути због те чињенице. У таквој војној алијансу која се зове ЕУ ми не желимо да будемо. Изван смо НАТО-а, против смо тога, а НАТО је два пута бомбардовао српски народ, једном у Републици Српској, други пут у Србији. Нанио нам је деценијске и вјековне проблеме, тиме што нас је бомбардовао осиромашеним уранијумом који оставља посљедице на новорођену дјецу. У сваком случају, ми не желимо да будемо дио вођене структуре Нијемаца или некога из Западне Европе, који би сутра због својих ратова могао да мобилише наше људе и да их ставља такозване европске безбједносне системе. Ми остајемо ту неутрални. У сваком случају, не видим да је ЕУ заједница која се нуди. Они сада покушавају напрасно да привуку земље Балкана, чак желе да укључе што је прије могуће Украјину у ЕУ; А то значи отворени рат са Руском Федерацијом у овом тренутку.
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Не могу да будем пророк и да говорим како је могуће кретати се даље ка ЕУ, а сачувати односе са Русијом. За нас је примарно да сачувамо мир, добро односе са Руском Федерацијом, ако је могуће и са европским институцијама, али ми не желимо да будемо колатерал њихових је лоших политика ни данас, ни у будућности.
Разоговор за Спутњик са Додиком погледајте ОВДЈЕ.
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