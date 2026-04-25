Гарсон и Леви упутили саучешће Додику

25.04.2026 13:41

Предсједник Америчког удружења јеврејских адвоката и правника Роберт Гарсон упутио је саучешће предсједнику Милораду Додику поводом смрти његове мајке.

- Поштовани предсједниче Додик, био сам дубоко узнемирен када сам чуо да је преминула ваша мајка Мира. Како мој народ каже "Уна вида ларга" - нека Ти је дуг живот - навео је Гарсон.

Он је истакао да је сигуран да је мајка предсједника Додика била дубоко поносна на свог сина и унуке, те да ће њено насљеђе живјети кроз њих.

- Нека вам сјећање на њу буде и благослов и утјеха - поручио је Гарсон у телеграму саучешћа.

Телеграм саучешћа предсједнику Милораду Додику и његовој породици упутио је и израелски хуманиста и привредник Моше Леви.

- Најдражи предсједниче Додик, пријатељу и брате, тужног срца шаљем Вам телеграм саучешћа поводом смрти Ваше мајке. Верујем да ћеш и у овом тренутку бити јак. Са топлим дивљењем и најдубљим саучешћем - навео је Леви.

(СРНА)

