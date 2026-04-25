Министар спољних послова Израела писао Додику

25.04.2026 11:22

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар упутио је телеграм саучешћа предсједнику Милораду Додику поводом смрти његове мајке.

"Поштовани предсједниче, драги пријатељу са жаљењем сам примио вијест о смрти Ваше мајке Мире. Примите моје искрено саучешће", навео је Сар у телеграму саучешћа, преноси "Срна".

Предсједник СНСД-а Милорад Додик саопштио је јуче да му је преминула мајка.

Додик је на друштвеној мрежи "Икс" написао да му је мајка била ослонац, утјеха и снага сваки пут када му је било тешко.

