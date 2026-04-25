Министар спољних послова Израела писао Додику

Министар спољних послова Израела Гидеон Сар упутио је телеграм саучешћа предсједнику Милораду Додику поводом смрти његове мајке.
"Поштовани предсједниче, драги пријатељу са жаљењем сам примио вијест о смрти Ваше мајке Мире. Примите моје искрено саучешће", навео је Сар у телеграму саучешћа, преноси "Срна".
Предсједник СНСД-а Милорад Додик саопштио је јуче да му је преминула мајка.
Додик је на друштвеној мрежи "Икс" написао да му је мајка била ослонац, утјеха и снага сваки пут када му је било тешко.
