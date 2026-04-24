Генерал Младић у тешком стању: Затражено хитно пуштање на лијечење

Аутор:Инес Ђанковић
Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су захтјев Механизму за међународне кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србију због изузетно тешког здравственог стања, потврдио је за АТВ Дарко Младић.
"У том захтјеву се налазе и извјештаји холандских љекара из притворске јединице УН-а, извјештаји наших љекара, гаранције Србије, захтјев Србије, као и захтјев породице и одбране", рекао је син генерала Ратка Младића, Дарко Младић, и додао:
"Генерални закључак је да је он већ пацијент који тамо не може добити потребну његу, да је на крају живота и да треба бити пуштен."
Драган Иветић, бранилац Ратка Младића, за АТВ каже да је веома забринут због озбиљно угроженог здравственог стања генерала Младића. Потврдио је да је добио коначне медицинске извјештаје љекара из Србије те да су они потврдили да је дошло до значајног и драстичног погоршања његовог ионако крхког здравственог стања. Навео је да је генерал у катастрофалном стању, да му је живот угрожен, а опоравак несигуран, чак и са фаталним посљедицама. Адвокат за АТВ потврђује да адекватно лијечење није могуће у затворским условима. Оно што је упућено Трибуналу означено је као повјерљив поднесак.
"Основни хуманитарни разлози захтијевају његово пуштање на слободу како би могао добити одговарајућу медицинску његу и провести преостало вријеме у адекватнијем окружењу, ближе својој породици. Очекујемо да ће предсједник Механизма слиједити овај постојећи правни оквир и судску праксу која је примјењивана у другим предметима. Наш захтјев је поднијет предсједници Механизма у Хагу, што је уобичајена пракса за такве захтјеве. На предсједници је да затражи додатне информације и поднеске. Такође је на предсједници да донесе одлуку која ће имати и јавну и повјерљиву верзију", навео је бранилац Ратка Младића, Драган Иветић.
Породица и адвокат очекују да одговор добију што прије, јер то налаже здравствено стање генерала Младића. Трибунал нема обавезан рок да одлучи о упућеном захтјеву породице и адвокатског тима за привремено пуштање генерала Младића, а ни о пуним гаранцијама и хитном писму Србије које је у Хагу и лично предао министар правде Србије, Ненад Вујић. Уколико одговор не буде врло брз или не буде позитиван, спремни су наредни кораци, а то је обраћање тијелима УН-а.
"То су Комитет УН-а за људска права и Комитет УН-а за спречавање тортуре и нехуманог поступања и понашања. Пошто правила УН-а о издржавању затворских казни, та тзв. Мандела правила, говоре о томе да, уколико лица која се налазе у притвору, односно у затвору, немају адекватан медицински третман, а што је овдје евидентно случај — то представља освету, а не казну. Имаћемо још и љекарске извјештаје о томе", истакао је министар правде Србије Ненад Вујић.
И очи јавности Републике Српске упрте су у информације о здравственом стању генерала Ратка Младића. Јасно је речено да је ријеч о освети и мучењу, да Младић нема адекватну медицинску помоћ те да се крше елементарна људска права. Република Српска је спремна дати гаранције за генерала Војске РС. Иако је Хашки трибунал изгубио кредибилитет, једна чињеница се не мијења.
"Код њих остаје она жеља, када су у питању Срби и српски народ, да гдје год имамо оптуженика који је Србин, све максимално проведе по најстрожим правилима, кршећи све могуће међународне норме које се односе и на статус притвореника и на његово здравствено стање. Сигурно је да ћемо, користећи ову сарадњу са Републиком Србијом, максимално реаговати према свим међународним институцијама и установама", казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Уколико би Хашки трибунал одобрио привремено пуштање генерала Ратка Младића на слободу, он би према најавама породице и адвоката врло брзо могао бити смјештен у болницу у Србији. Процедура повратка предвиђа да се организује специјални медицински транспорт, а Србија ће асистирати у организацији повратка.
