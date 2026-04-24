Преминула маjка Милорада Додика

Аутор:

АТВ
24.04.2026 15:20
Милорад Додик с мајком
Фото: Screenshot / X

Умрла је моја мајка, саопштио је на друштвеној мрежи Икс лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Збогом, мајко, збогом, мила моја. Знам и вјерујем да идеш на боље мјесто. Била си мој ослонац, утјеха и снага сваки пут када је било тешко. Твоја топлина ме је гријала ма гдје да сам био, а твоја ријеч давала ми је мир и сигурност онда када је било најпотребније. Хвала ти што си ме родила, хвала ти за љубав, за пажњу, за сваку неисплакану сузу коју си сакрила да ме не узнемириш. Опрости за сваку бригу којом сам те оптеретио, знаш да нисам знао ни могао другачије", навео је Додик.

Све што је, како је додао, постигао и сваку побједу коју је остварио, носио је кроз жељу да је не разочара.

"Сваки притисак сам издржао имајући у мислима како ћеш ти на то гледати. Тај осјећај остаје са мном. И никада се неће промијенити. Знам да си живјела тако да заслужујеш мир и спокој на бољем мјесту. Иди анђелима, које си заслужила. Живјећеш вјечно кроз своју дјецу, унуке и праунуке.

Мени остаје да вјерујем да ћу те поново загрлити и чути твој мили глас како ми говори: 'Чувај се, мој Миле.'", навео је Додик.

Милорад Додик

Мајка Милорада Додика

Мира Додик

У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

