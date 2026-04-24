Преминула маjка Милорада Додика

Аутор:АТВ
Умрла је моја мајка, саопштио је на друштвеној мрежи Икс лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Збогом, мајко, збогом, мила моја. Знам и вјерујем да идеш на боље мјесто. Била си мој ослонац, утјеха и снага сваки пут када је било тешко. Твоја топлина ме је гријала ма гдје да сам био, а твоја ријеч давала ми је мир и сигурност онда када је било најпотребније. Хвала ти што си ме родила, хвала ти за љубав, за пажњу, за сваку неисплакану сузу коју си сакрила да ме не узнемириш. Опрости за сваку бригу којом сам те оптеретио, знаш да нисам знао ни могао другачије", навео је Додик.
Све што је, како је додао, постигао и сваку побједу коју је остварио, носио је кроз жељу да је не разочара.
"Сваки притисак сам издржао имајући у мислима како ћеш ти на то гледати. Тај осјећај остаје са мном. И никада се неће промијенити. Знам да си живјела тако да заслужујеш мир и спокој на бољем мјесту. Иди анђелима, које си заслужила. Живјећеш вјечно кроз своју дјецу, унуке и праунуке.
Мени остаје да вјерујем да ћу те поново загрлити и чути твој мили глас како ми говори: 'Чувај се, мој Миле.'", навео је Додик.
Умрла је моја мајка.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 24, 2026
