Минић: Желимо свакодневну авио линију са Београдом

24.04.2026 13:56

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Желимо свакодневну авио линију према Београду да олакшамо свим сеггментима друштва да што лакше имају комуникацију са двије престонице, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, након састанак са премијером Србије Ђуром Мацутом.

"Изузетно сам задовољан динамиком наших састанака, као и оним што смо у међувремену договарали и реализовали. Отворене су још неке теме, мостови који насд повезују, до сада смо отворили два заједничка, а сада смо разговарали о мостовима у Шепку и Каракају. Желимо да сваки мост на Дрини буде у функцији, али не само у функцији, већ дан нас и спаја", нагласио је Минић.

Разговарано је и око гасовода.

"Треба да видимо шта је потребно да радимо комплетну инфраструктуру за тај подухват. Разговарали смо и око аеродрома у Требињу ", додао је Минић.

Разговарано је и о изградњи меморијалног комплекса у Доњој Градини.

Састанку су поред премијера Минића и Мацута присуствовали и министри правде Републике Српске и Србије Горан Селак и Ненад Вујић, као и министар саобраћаја и веза Српске Зоран Стевановић, те министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић, преноси РТРС

