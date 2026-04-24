Минић са Мацутом у Београду

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Београду са предсједником Владе Србије Ђуром Мацутом.
Премијери ће разговарати о заједничким инфраструктурним пројектима и регионалној сарадњи.
Састанку присуствују министри правде Републике Српске и Србије Горан Селак и Ненад Вујић, као и министар саобраћаја и веза Српске Зоран Стевановић, те министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије Александра Софронијевић.
