У Градишци положени вијенци на споменике жртвама претходних ратова

Аутор:

АТВ
24.04.2026 12:09

Фото: Srna

У Парку слободе у Градишци данас су положени вијенци и цвијеће на споменике жртвама усташког геноцида и погинулим борцима НОР-а и Одбрамбено-отаџбинског рата поводом Дана града, 24. априла и 81 године од ослобођења овог града од фашизма у Другом свјетском рату.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић истакао је да је Дан града за грађане дан поноса и достојанства.


"Ово је дан окупљања и сјећања на све оне који су уградили животе у темеље слободе, као и оних који су у претходним деценијама градили Градишку и Републику Српску, који су данашњим генерацијама обезбиједили да у слободи развијају свој град", рекао је Аџић.

Предсједник Градског одбора СУБНОР-а Градишка Раде Цумбо истакао је да су готово све генерације на овим просторима слободу скупо плаћале својим животима, наводећи да је у Другом свјетском рату погинуло 16.578 грађана Градишке, претежно Срба, међу којима нешто више од 2.000 бораца, али и 5.415 д‌јеце млађе од 14 година.

"Бројеви пролазе готово непримјетно, али се трагедија може описати и на живом примјеру Стоје Турудије из Бистрице. Била је тада четворогодишња д‌јевојчица која је са баком требало да уђе у воз за Јасеновац, али није било мјеста", рекао је Цумбо.

Он је навео да је она остала у логору Стара Градишка и игром случаја извучена из логора и преживјела, а касније се удала, родила троје д‌јеце и стекла шесторо унучади и седморо праунучади.

"По овоме видимо колико нас је требало бити у протекле три генерације, а колико нас нема јер је свако страдало дијете могло бити Стоја и рађати нове генерације", рекао је Цумбо.

Вијенце и цвијеће у Парку слободе положиле су делегације града Градишка, посланици у Народној скупштини и Вијећу народа Републике Српске, представници СУБНОР-а и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, те делегације политичких странака.

Академија поводом Дана града, на којој ће бити уручена признања заслужним појединцима и организацијама, биће одржана у Културном центру Градишка у 19.00 часова

