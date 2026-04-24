Добој обезбиједио 12.100 садница, почела подјела

У Добоју је почела подјела око 12.100 садница за 110 корисника предшколских и школских установа, те заједнице етажних власника које су се пријавиле на позив Градске управе "За љепши и уређенији Добој".
Ријеч је о једногодишњим садницама кадифе, салвије, ледењака, камењарке и петуније, које су лаке за одржавање.
Представник градског Одјељења за стамбено-комуналне послове Љубиша Којић рекао је новинарима да је по субјекту одобрено до 110 садница како би се градски простор додатно озеленио.
Појаснио је да су обавезе корисника да преузето цвијеће самостално засаде у оквиру објекта и одржавају током вегетационе сезоне.
Он је навео да је ријеч о једној у низу акције Градске управе у оквиру прољећног уређења града.
Један од корисника је и добојски Јеврејски културни центар "Бет Шалом", чији је секретар Дарио Атијас позвао суграђане да озелењавањем и уређењем површина дају допринос љепшем изгледу града.
Он је навео да ће данашње цвијеће допунити такозвани библијски врт који се од 1. фебрура гради при овом центру, када је симболично посађено седам садница маслине, нара, урме, винове лозе, смокве, пшенице и јечма, које имају симболику.
