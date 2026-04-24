Logo
Large banner

Добој обезбиједио 12.100 садница, почела подјела

Аутор:

АТВ
24.04.2026 10:49

Коментари:

0
Подјела садница у Добоју у оквиру дугогодишњег пројекта
Фото: Srna

У Добоју је почела под‌јела око 12.100 садница за 110 корисника предшколских и школских установа, те заједнице етажних власника које су се пријавиле на позив Градске управе "За љепши и уређенији Добој".

Ријеч је о једногодишњим садницама кадифе, салвије, ледењака, камењарке и петуније, које су лаке за одржавање.

Представник градског Од‌јељења за стамбено-комуналне послове Љубиша Којић рекао је новинарима да је по субјекту одобрено до 110 садница како би се градски простор додатно озеленио.

Појаснио је да су обавезе корисника да преузето цвијеће самостално засаде у оквиру објекта и одржавају током вегетационе сезоне.

Он је навео да је ријеч о једној у низу акције Градске управе у оквиру прољећног уређења града.

Један од корисника је и добојски Јеврејски културни центар "Бет Шалом", чији је секретар Дарио Атијас позвао суграђане да озелењавањем и уређењем површина дају допринос љепшем изгледу града.

Он је навео да ће данашње цвијеће допунити такозвани библијски врт који се од 1. фебрура гради при овом центру, када је симболично посађено седам садница маслине, нара, урме, винове лозе, смокве, пшенице и јечма, које имају симболику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

саднице

Школа

предшколске и школске установе

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

14

08

Минић: Разговараће се према међународним организацијама у вези генерала Младића

14

02

Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

14

02

Мацут након састанка са Минићем: Наредни сусрет у Требињу 23. маја

13

56

Минић: Желимо свакодневну авио линију са Београдом

13

50

Случај Пантер: Партизану укинута суспензија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner