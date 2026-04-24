Logo
Large banner

Механизам у Хагу: У случају Младића донијети судску одлуку на основу посебних околности случаја

Аутор:

АТВ
24.04.2026 10:04

Коментари:

0
Фото: RTRS

Механизам за кривичне судове у Хагу ће у случају генерала Ратка Младића донијети судску одлуку на основу посебних околности случаја и у складу са правним оквиром.

"Механизам има дужност да заштити приватност и повјерљивост медицинских података свих осуђених лица која служе казне под надзором Механизма. Стога, Механизам није овлашћен да расправља о здравственом стању било које особе под његовом надлежношћу, укључујући Ратка Младића", истакли су у одговору за РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хаг

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

лијечење

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner