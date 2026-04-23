Селак: Подршка „Сарајево-гасу“, али без притиска на судове – поступак није завршен

23.04.2026 20:07

Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске
Министар правде Републике Српске Горан Селак реаговао је на позив директора „Сарајево-гаса“ из Источног Сарајева Недељка Елека, поручивши да институције Српске стоје уз домаћу привреду, али да се правни процеси морају водити у складу са законом.

„Разумијем забринутост руководства ‘Сарајево-гаса’, али је важно нагласити да се ради о првостепеној пресуди. Слиједи жалбени поступак пред вишим судом, а потом и могућност ревизије пред Врховним судом. То значи да процес није окончан и да постоји простор да се сви аргументи темељно размотре“, истакао је Селак.

Он је нагласио да је подршка домаћој привреди јасан приоритет.

„Увијек смо спремни да пружимо подршку домаћим привредним субјектима, а нарочито стратешким предузећима од значаја за Републику Српску. Њихова стабилност је од кључног значаја не само за привреду Српске, већ и за шире економске токове“, поручио је Селак.

Ипак, како је навео, та подршка не смије угрозити независност правосуђа.

„Очекујем да се овај спор рјешава искључиво у институцијама система, без било каквих притисака на судове. Само независно правосуђе може гарантовати праведан исход“, додао је он.

Селак се осврнуо и на шири контекст функционисања правосудног система, указујући на проблематичну праксу Уставног суда БиХ.

„Нажалост, свједоци смо да су судови у Републици Српској изложени накарадном тумачењу закона од стране Уставног суда БиХ. Један од озбиљних примјера је случај РТРС-а, гдје је наметнут неправедан терет плаћања накнада БХТВ-у, супротно прописима, чиме је извршена дискриминација“, навео је Селак.

Према његовим ријечима, оваква пракса доводи до правне несигурности и нарушава равноправност.

„Ово није питање једног случаја, већ континуиране праксе која иде на штету субјеката из Републике Српске и правног система у цјелини. Зато је важно да институције Српске остану јединствене у заштити својих интереса, уз пуно поштовање закона“, закључио је Селак.

Горан Селак

Недељко Елек

Сарајево-гас

