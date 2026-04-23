Српска постала саговорник највећим свјетским силама

Питање спољнополитичког положаја Републике Српске и њеног права да износи сопствене ставове често се занемарује у институцијама БиХ које креирају спољну политику, истакнуто је на научној дискусији.
"Кад је ријеч о међународним односима, наравно РС има право да има свој став њен међународно правни субјективитет, али исто тако има право да тражи да се њен став у институцијама БиХ поштује", каже Снежана Савић, члан Академије наука и умјетности Републике Српске
Подршка Русије Републици Српској остаје неупитна, док се доласком Доналда Трампа биљежи промјена у односима са Сједињеним Америчким Државама. Ипак, став Европске уније, по мишљењу, Ненада Кецмановића, остаје негативан.
"То уноси неку врсту немира, али и је и добар повод за овакав скуп, како би се академска и политичка заједница укључила у рјешавање ових изазова и провокација, стварањем нових тактика и стратегија", рекао је Ненад Кецмановић, инострани члан Академије наука и умјетности Републике Српске.
Истог става је и предсједник Народне скупштине Српске. Ненад Стевандић каже да је Српска направила велики баланс и повратак у међународној сарадњи.
"Кина, САД, Русија апсолутно разумију оно шта ми радимо и остао нам је тај Европски дио ,коме географски и историјски припадамо, да га убиједимо да морају да разговарају са нама, а не о нама и да не смију да заузимају стране у БиХ него треба да поштују све стране једнако", каже Стевандић.
Спољна политика БиХ више не функционише, рекао је у уводном излагању Милорад Додик. Као и то да је Република Српска успјела интензивирати међународне контакте, али и очувати мир и стабилности у тешким тренуцима.
„Најбољи примјер да је потребно чувати мир и стабилност, када је неуставни суд на бази воље само једног странца елиминисао предсједника РС и то је био кризни тренутак гдје су муслимани кренули да нас криве за евентуални рат а ми смо сјели и одлучили да идемо на деескалацију", каже Додик.
Прије научне расправе спроведена је инаугурација иностраног члана АНУРС-а Ненада Кецмановића. А међу учесницима били су многи академици из Републике Српске и Србије.
