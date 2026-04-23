Резолуција о осуди величања идеологије НДХ иде на Уставни суд

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:2
Уставни суд Републике Српске одлучиваће о Резолуцији о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола и Закључцима у вези са овом резолуцијом.
Резултат је то непостизања сагласности на Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката о поменутој Резолуцији.
"Делегати клубова хрватског и бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске донијели су одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса хрватског, односно бошњачког народа у вези са Резолуцијом о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола, број 02/1-021-304/26 од 17. марта 2026. године и Закључцима везано за Резолуцију, број 02/1-021-305/26 од 17. марта 2026. године", подсјећају из Народне скупштине Републике Српске.
Делегат Армин Хамзић, у име Клуба бошњачког народа и делегат Мијо Перкунић, у име Клуба хрватског народа, на сједници Заједничке комисије, остали су при ставу да су Резолуцијом и Закључцима повријеђени витални национални интереси бошњачког, односно хрватског народа.
Са друге стране, народни посланик Срђан Мазалица, у име предлагача Резолуције и Закључака - народних посланика, истакао је да Резолуцијом, у чијој изради су учествовали еминентни стручњаци и историчари, водећи рачуна о научној истини, правди, помирењу и историјским чињеницама, није повријеђен витални национални интерес ниједног народа, па самим тим ни бошњачког нити хрватског.
Будући да није дошло до усаглашавања на Заједничкој комисији Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске, предметна питања просљеђују се Уставном суду Републике Српске, односно Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе коначну одлуку.
Подсјећамо, Народна скупштина је на Тридесет петој посебној сједници, одржаној 17. марта 2026. године, једногласно, гласовима свих присутних посланика, усвојила Резолуцију о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола и Закључке у вези са овом резолуцијом.
Сједницом Заједничке комисије је предсједавао предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч1
Најновије
18
39
18
28
18
27
18
11
17
59
Тренутно на програму