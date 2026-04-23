Хаос усред меча: Урушио се дио трибина, има повријеђених

23.04.2026 16:46

Голман шута фудбалску лопту на фудбалском стадиону.
Фото: Pixabay

На градском стадиону Лапад у Дубровнику дошло је до урушавања дијела трибина током фудбалске утакмице, саопштиле су градске власти.

Инцидент се догодио у сриједу за вријеме меча између локалног клуба ГОШК Дубровник 1919 и Неретванца из Опузена, када се због дотрајалости конструкције срушио доњи дио трибине. Том приликом једна особа је лакше повријеђена.

Из Града Дубровника наводе да ће оштећени дио трибина одмах бити ограђен и стављен ван употребе, те да неће бити кориштен све док се не спроведе детаљна санација и обнова.

У саопштењу је истакнуто и да градска управа раније није била обавијештена о изузетно лошем стању трибина, за које је одговорна установа која управља спортским објектима. Планирано је да се ребалансом буџета обезбиједе хитна средства за санацију, али и за обнову других дијелова стадиона који тренутно не задовољавају потребне стандарде.

Стадион Лапад изграђен је још 1919. године и има капацитет од око 3.000 мјеста за стајање.

(Телеграф.рс)

