Хаос усред меча: Урушио се дио трибина, има повријеђених

На градском стадиону Лапад у Дубровнику дошло је до урушавања дијела трибина током фудбалске утакмице, саопштиле су градске власти.
Инцидент се догодио у сриједу за вријеме меча између локалног клуба ГОШК Дубровник 1919 и Неретванца из Опузена, када се због дотрајалости конструкције срушио доњи дио трибине. Том приликом једна особа је лакше повријеђена.
Ужас у БиХ: Малољетних ухапшен због силовања, друга особа због убиства и покушаја убиства
Из Града Дубровника наводе да ће оштећени дио трибина одмах бити ограђен и стављен ван употребе, те да неће бити кориштен све док се не спроведе детаљна санација и обнова.
У саопштењу је истакнуто и да градска управа раније није била обавијештена о изузетно лошем стању трибина, за које је одговорна установа која управља спортским објектима. Планирано је да се ребалансом буџета обезбиједе хитна средства за санацију, али и за обнову других дијелова стадиона који тренутно не задовољавају потребне стандарде.
Седморки из предмета ''Волан'' укупно 24 године робије
Стадион Лапад изграђен је још 1919. године и има капацитет од око 3.000 мјеста за стајање.
