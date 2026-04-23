Logo
Large banner

Трамп: Мореуз остаје ''запечаћен'' док се не постигне договор

Аутор:

АТВ
23.04.2026 16:03

Коментари:

0
Брод у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Док Техеран не потпише договор, Ормуски мореуз ће остати "запечаћен" и бродови неће моћи да пролазе без дозволе Вашингтона, саопштио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Имамо потпуну контролу над Ормуским мореузом. Ниједан брод не може ући или изаћи без одобрења Ратне морнарице САД. Он је `чврсто запечаћен` док Иран не буде спреман за договор", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Truth social".

Он је нагласио да је Ирану, да би био спреман за договор, битно да "схвати ко им је вођа", јер је у току унутрашња борба "радикалне" и "умјерене" струје.

"Унутрашња борба се води између `радикалних` - који губе на бојном пољу - и `умјерених` - који нису баш умјерени, али стичу поштовање", додао је Трамп.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Ормуски мореуз

затворен Хормушки мореуз

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner