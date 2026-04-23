Трамп: Мореуз остаје ''запечаћен'' док се не постигне договор

"Имамо потпуну контролу над Ормуским мореузом. Ниједан брод не може ући или изаћи без одобрења Ратне морнарице САД. Он је `чврсто запечаћен` док Иран не буде спреман за договор", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Truth social".

Друштво Висока пећ Нове жељезаре престала са радом

Он је нагласио да је Ирану, да би био спреман за договор, битно да "схвати ко им је вођа", јер је у току унутрашња борба "радикалне" и "умјерене" струје.

"Унутрашња борба се води између `радикалних` - који губе на бојном пољу - и `умјерених` - који нису баш умјерени, али стичу поштовање", додао је Трамп.

(СРНА)