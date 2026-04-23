Америчка војска пресрела танкер с иранском нафтом који је кренуо према Кини

Америчка војска заплијенила је још један танкер који је превозио иранску нафту, саопштено је из Министарства одбране Сједињених Америчких Држава.
Како наводе, танкер под именом „Маџестик Икс“ пресретнут је у Индијском океану у оквиру операција усмјерених на сузбијање илегалних мрежа трговине енергентима.
„Наставићемо глобално поморско спровођење закона како бисмо пореметили незаконите мреже и пресрели пловила која пружају материјалну подршку Ирану, гдје год да дјелују“, поручили су из Министарства одбране САД-а.
U.S. forces boarded and seized a sanctioned, stateless oil tanker carrying Iranian oil in the Indian Ocean.pic.twitter.com/IuLSLPllTP— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Ова акција услиједила је након што је Иран у сриједу напао три теретна брода у Хормушком мореузу, при чему је два и заробио.
Пентагон је објавио и видео-снимке запљене, на којима се виде амерички војници на палуби танкера током операције.
Према подацима о кретању бродова, „Маџестик Икс“ се налазио у Индијском океану, између Шри Ланке и Индонезије, на приближно истој локацији гдје је раније заплијењен танкер „Тифани“.
Брод је, како се наводи, био на путу према кинеској луци Жоушан, преноси Кликс.
