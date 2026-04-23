Рашчишћавање Ормуског мореуза од мина могло би да траје и до шест мјесеци

Рашчишћавање Ормуског мореуза од мина које је, према америчким процјенама, поставила иранска војска могло би да траје и до шест мјесеци, а таква операција вјероватно неће моћи да буде спроведена док се рат између Сједињених Америчких Држава и Ирана не заврши, саопштено је у брифингу Пентагона упућеном Конгресу.
Процјену је током затвореног излагања члановима Одбора за оружане снаге Представничког дома изнио високи званичник Министарства одбране, а пренијела су три извора упозната са садржајем разговора, преноси "Вашингтон пост".
Како наводе амерички званичници, та процјена указује да би економске поледице сукоба могле да трају до краја године или дуже, прије свега кроз високе цијене нафте и горива.
Према истим изворима, Конгрес је обавијештен да је Иран можда поставио 20 или више мина у и око стратешки важног Ормуског мореуза, кроз који пролази око 20 одсто свјетске трговине нафтом.
Неке мине су, како се наводи, постављене даљински помоћу ГПС технологије, док су друге наводно распоређиване са мањих бродова.
Пентагон није желио да коментарише процјену, као ни америчка Централна команда, док је Бела кућа лист упутила Министарству одбране.
Затварање и небезбједност Ормуског мореуза већ су изазвали поремећаје у поморском саобраћају, а Иран је раније најављивао блокаду тог пловног пута и нападе на бродове, у оквиру, како наводи Техеран, одговора на америчке и израелске операције, наводи лист.
Према америчким захтјевима, Иран би требало да обустави нуклеарни програм, преда високо обогаћени уранијум и поново у потпуности отвори мореуз, док Техеран одбацује наставак преговора док се не укине америчка поморска блокада.
Бивши амерички званичници и аналитичари упозоравају да би продужено присуство мина могло додатно да дестабилизује енергетска тржишта, јер би осигуравајуће куће и бродарске компаније избјегавале ризичне руте.
У Пентагону се разматрају различите опције за евентуално уклањање мина, укључујући употребу хеликоптера, дронова и специјалних ронилачких јединица, наводи "Вашингтон пост".
