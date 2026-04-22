Трамп: Нетачни извјештаји о продужењу примирја на три до пет дана

АТВ
22.04.2026 22:24

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп негирао је извјештаје да је продужио примирје са Техераном на период од три до пет дана.

- Није тачно - рекао је Трамп одговарајући на питање новинара да ли је тачан временски оквир за продужење примирја.

Портал "Аксиос" је раније, позивајући се на три америчка званичника, објавио да је Трамп спреман да продужи примирје са Ираном за још неколико дана како би Техеран имао времена да усагласи став о преговорима.

Трамп је раније изјавио да не жури са постизањем споразума и да неће пристати на оно што није у најбољем интересу Вашингтона.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

