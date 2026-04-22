Трамп: Нетачни извјештаји о продужењу примирја на три до пет дана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп негирао је извјештаје да је продужио примирје са Техераном на период од три до пет дана.
- Није тачно - рекао је Трамп одговарајући на питање новинара да ли је тачан временски оквир за продужење примирја.
Портал "Аксиос" је раније, позивајући се на три америчка званичника, објавио да је Трамп спреман да продужи примирје са Ираном за још неколико дана како би Техеран имао времена да усагласи став о преговорима.
Трамп је раније изјавио да не жури са постизањем споразума и да неће пристати на оно што није у најбољем интересу Вашингтона.
(СРНА)
