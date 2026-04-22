Нестао отац са три кћерке: Мајка очајна

Аутор:АТВ
Коментари:0
Права драма одиграва се недалеко од Суботице гдје је отац нестао са три ћерке! Од 10. априла нема ни трага ни гласа од Атиле Хашка (48) и његове три ћерке које имају 8, 11 и 17 година.
Атила је са три ћерке преко ноћи нестао из свог уређеног дома у Кишкунхалашу, мађарском градићу удаљеном око 40 километара од Суботице. Више од десет дана нико од њих није чуо ни ријеч. Никоме нису рекли да одлазе на одмор, нити да планирају да се селе, тако да је права мистерија гдје су нестали.
Свијет
Атила је са ћеркама Лилијен (8), Евелин (11) и Ивет (17) живио у кући у мирном мађарском граду. Данас је та кућа празна... Атила и његова бивша супруга Анита су годинама у миру и слози одгајали дјецу... Међутим, прије неких пет година брачни пар се растао, а дјевојчице су остале са оцем.
"Не знамо зашто су се разишли, ником није јасно... Све се окренуло наопачке преко ноћи. Анита се иселила из куће, Атила је остао са дјецом. Сам их је одгајао, живио је за њих. Најстарија Ивет иде у средњу школу, моја ћерка са њом иде на јахање, тако их познајемо. Просто је нестварно шта је тај отац све чинио за своју дјецу", рекао је познаник породице за Бликк.
Сви у Кишкунхалашу су шокирани како је породица нестала преко ноћи.
"Сви су у шоку. Дјеца ништа нису причала. Мислим да је одлука нагло донијета. Искрено се надам да су сви добро", рекао је познаник.
Србија
Према незваничним сазнањима Блика, полицију је алармирала Анита, а након што није могла да ступи у контакт са ћеркама. Полиција у Кишкунхалашу је одмах покренула истрагу о нестанку троје дјеце, а потом је расписала потрагу и за оцем, због сумње да је дјецу одвео на непознату локацију.
"Он је имао свако право да то уради. Суд му је додијелио старатељство, он је тај који их је одгајао, чак је и Анита признала да је Атила одличан отац", рекла је пријатељица Беата.
Она је рекла да су кружиле приче да је Атила запао у финансијске невоље и да је то разлог зашто је изненада морао да оде.
"То су само приче, ово нико није потврдио... Људи воле да причају... Ништа се званично не зна. Једино што је јасно јесте да њега и дјевојчица нема већ више од десет дана", додаје.
Здравље
Ласло Молнар, пензионисани полицајац који је радио и као предавач рекао је да се у овом конкретном случају не зна позадина нестанка, али да у оваквим ситуацијама разлог обично буде финансијски или нова веза.
"Ако полиција није пронашла никакве информације које би указивале на то да отац из неког разлога бежи и да је повео дјецу са собом... То би могла бити позадина и овдје, мада је разлог за извјесну забринутост што се не зна шта је претходило нестанку, а од тада се ништа о њима није чуло. Овај отац, како причају воли своју дјецу, не би их повриједио, радије би заштитио дјевојчице, због чега су отишли, или чак побјегли. Надам се да ће дјевојчице, ако буду у невољи, одмах затражити помоћ од полиције, а ако су негдје започеле нови живот, барем обавијестити мајку, јер чак и ако она не одгаја дјевојчице, има право да зна гдје су и како су", рекао је Молнар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
36
22
29
22
25
22
24
22
17
Тренутно на програму