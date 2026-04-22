Иран: Спремни смо за дијалог

22.04.2026 21:40

Човјек сједи поред иранске заставе током протеста који је спонзорисала влада, а којем су присуствовали медицински радници против америчко-израелске војне кампање испред болнице Имам Хомеини у Техерану, Иран, понедјељак, 6. априла 2026.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан изјавио је данас да је Иран отворен за дијалог и постизање споразума и да то остаје његов став, али да су кршење преузетих обавеза, блокаде и пријетње главне препреке за стварне преговоре.

"Свијет види вашу бескрајну лицемјерну реторику и контрадикцију између изјава и дјела", написао је Пезешкијан на платформи Икс, уз поруку да постоје неслагања између прокламованих ставова и конкретних поступака.

Иран још није заузео званичан став поводом продужења периода примирја са Сједињеним Америчким Државама, упркос ранијим медијским наводима да је Иран пристао на продужетак, пренио је Тасним позивајући се на неименоване изворе.

Како наводи иранска агенција, претходни наводи медија који се приписују иранском министру спољних послова Абасу Аракчију нису тачни.

Додаје се да је Иран у процесу разматрања различитих аспеката тврдње америчког предсједника Доналда Трампа о продужетку примирја.

Предсједник иранског парламента и главни преговарач Мохамед Багер Калибаф рекао је раније данас да би примирје имало смисла једино ако га не крши поморска блокада и "узимање свјетске економије за таоца".

Претходно је Ројтерс пренио да је Трамп изразио спремност да продужи примирје за три до пет дана.

Нова рунда преговора између САД и Ирана могла би да буде одржана у Пакистану већ у петак, објавио је претходно "Њујорк пост", позивајући се на америчког предсједника Доналда Трампа и неименоване пакистанске изворе.

(Танјуг)

