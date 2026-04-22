У дијелу Српске наредна два дана обустава саобраћаја

АТВ
22.04.2026 20:54

Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Фото: АТВ

На дионици пута Бијељина–Зворник сутра ће на два и по сата бити обустављен саобраћај због Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука".

Саобраћај ће на тој дионици бити обустављен од 13.00 до 15.30 часова, саопштено је из зворничке Полицијске управе.

За петак, 24. април, најављене су обуставе саобраћаја између 10.30 и 15.00 часова од граничног прелаза Братољуб преко Братунца до Коњевић Поља, затим Дрињача-Братунац, Дрињача-Власеница и Тишча-Шековићи.

Хроника

Тужилаштво се за АТВ огласило о трагедији: Наређена обдукција тијела оца и дјетета

Из полиције позивају возаче на стрпљење јер је могуће да ће доћи до формирања дужих колона возила на појединим дионицама, те да користе алтернативне путне правце.

Међународна бициклистичка трка "Београд–Бањалука", у којој се за титулу најбољег бори 140 такмичара из 35 земаља, стартовала је данас са Савског трга у Београду.

богородица-икона-05092025

Савјети

Мјеста у кући на којима не би требало да стоје иконе

Друга етапа возиће се сутра од Обреновца до Зворника, уз пролазни циљ у Шапцу и прелазак преко Павловића моста, а трећа у петак, 24. априла, на траси Братунац–Милићи–Власеница–Шековићи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Слиједи разочарење: Какво нас вријеме очекује за 1. мај

Друштво

Слиједи разочарење: Какво нас вријеме очекује за 1. мај

5 ч

0
Дан планете Земље

Друштво

Тропик Малопродаја поводом Дана планете Земље отвара конкурсе за школе и удружења

5 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Снијег се вратио у Републику Српску

6 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО: Доприносе плаћају пензионери који су већински радни вијек провели у иностранству

6 ч

0

  • Најновије

22

36

Ужас у Хрватској: Мушкарац (34) сексуално злостављао и искориштавао дјецу

22

29

Ова биљка расте у скоро сваком дворишту а право је богатство

22

25

Шта је зелени водоник и има ли будућност примјене у Српској

22

24

Трамп: Нетачни извјештаји о продужењу примирја на три до пет дана

22

17

Држављанин БиХ ухапшен због напада на Алжирца

