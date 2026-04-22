У дијелу Српске наредна два дана обустава саобраћаја

На дионици пута Бијељина–Зворник сутра ће на два и по сата бити обустављен саобраћај због Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука".

Саобраћај ће на тој дионици бити обустављен од 13.00 до 15.30 часова, саопштено је из зворничке Полицијске управе.

За петак, 24. април, најављене су обуставе саобраћаја између 10.30 и 15.00 часова од граничног прелаза Братољуб преко Братунца до Коњевић Поља, затим Дрињача-Братунац, Дрињача-Власеница и Тишча-Шековићи.

Из полиције позивају возаче на стрпљење јер је могуће да ће доћи до формирања дужих колона возила на појединим дионицама, те да користе алтернативне путне правце.

Међународна бициклистичка трка "Београд–Бањалука", у којој се за титулу најбољег бори 140 такмичара из 35 земаља, стартовала је данас са Савског трга у Београду.

Друга етапа возиће се сутра од Обреновца до Зворника, уз пролазни циљ у Шапцу и прелазак преко Павловића моста, а трећа у петак, 24. априла, на траси Братунац–Милићи–Власеница–Шековићи.